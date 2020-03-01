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ネイルケアセット〜ドライヤー付〜

Aoften

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1560税込

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ネイルケアセット〜ドライヤー付〜
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

頂いた物で使わないので出品します！

11種類のアタッチメントと専用ドライヤーで
毎日健康ツヤツヤネイル！

説明書、本体、充電器です！
市場価格8000円です！
ある程度であれば値下げ可能です！


商品の説明

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