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ネイルケアセット〜ドライヤー付〜
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￥1560税込
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商品の詳細
11種類のアタッチメントと専用ドライヤーで
毎日健康ツヤツヤネイル！
説明書、本体、充電器です！
市場価格8000円です！
ある程度であれば値下げ可能です！
商品の説明
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