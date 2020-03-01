ネイルケアセット〜ドライヤー付〜

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商品の詳細

頂いた物で使わないので出品します！



11種類のアタッチメントと専用ドライヤーで

毎日健康ツヤツヤネイル！



説明書、本体、充電器です！

市場価格8000円です！

ある程度であれば値下げ可能です！

