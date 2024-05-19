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観葉植物　花サボテン　クジャクサボテン　月下美人　ランダムに12枚！　カット苗

Ffilth

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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

花サボテン　花色　種類お任せの出品です。
12枚　ランダムにお届け！

★申し訳ございませんが、1枚　1枚の名前の明記は出来ません。


★自己紹介を一読してからの御入札お願いします。

商品の説明

観葉植物　花サボテン　クジャクサボテン　月下美人　ランダムに12枚！　カット苗
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