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結城紬 美品 秀品 155cm 60cm 正絹

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結城紬 美品 秀品 155cm 60cm 正絹
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商品の詳細

【管理番号】1000039702554
【着物ランク】秀品
【素材】正絹
【色】薄茶色
【身丈】約155cm
【裄丈】約60cm
【袖丈】約49cm
【袖幅】約31cm
【前幅】約23cm
【後幅】約28.5cm
【サイズ】S
【着物仕立て】袷
【着用時期】10～5月
【コメント】
茨城県結城市と栃木県小山市周辺で生産される結城紬です。
結城独特の柔らかい温かみのある肌触りで、暖かく軽くて着心地もよいです。
リユース品としては目立った染み傷なく、大変状態の良いお品でございます。
沢山の商品の中からご覧いただき誠にありがとうございます。


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商品の説明

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