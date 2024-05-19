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結城紬 美品 秀品 155cm 60cm 正絹
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￥2059税込
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商品の詳細
【着物ランク】秀品
【素材】正絹
【色】薄茶色
【身丈】約155cm
【裄丈】約60cm
【袖丈】約49cm
【袖幅】約31cm
【前幅】約23cm
【後幅】約28.5cm
【サイズ】S
【着物仕立て】袷
【着用時期】10～5月
【コメント】
茨城県結城市と栃木県小山市周辺で生産される結城紬です。
結城独特の柔らかい温かみのある肌触りで、暖かく軽くて着心地もよいです。
リユース品としては目立った染み傷なく、大変状態の良いお品でございます。
沢山の商品の中からご覧いただき誠にありがとうございます。
こちらの商品はラクマ公式パートナーのバイセルによって出品されています。
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商品の説明
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