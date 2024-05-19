結城紬 美品 秀品 155cm 60cm 正絹

商品の詳細

【管理番号】1000039702554

【着物ランク】秀品

【素材】正絹

【色】薄茶色

【身丈】約155cm

【裄丈】約60cm

【袖丈】約49cm

【袖幅】約31cm

【前幅】約23cm

【後幅】約28.5cm

【サイズ】S

【着物仕立て】袷

【着用時期】10～5月

【コメント】

茨城県結城市と栃木県小山市周辺で生産される結城紬です。

結城独特の柔らかい温かみのある肌触りで、暖かく軽くて着心地もよいです。

リユース品としては目立った染み傷なく、大変状態の良いお品でございます。

沢山の商品の中からご覧いただき誠にありがとうございます。





こちらの商品はラクマ公式パートナーのバイセルによって出品されています。



結城紬のお探しは、バイセルで検索！



#バイセル着物

#バイセル帯

#バイセル結城紬