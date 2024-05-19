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【真作】佐藤耕寛/山水図/掛軸☆宝船☆R‐260 JM
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￥8740税込
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商品の詳細
【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は１ヶ所に小シミあります。表装は良好です。
桐共箱付 軸丈 縦 140㎝×幅 71㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。
※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。
【注意事項】☆送料は無料でお届け致します☆
【その他の商品は ☆宝船☆】屋号を ☆宝船☆ と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆ と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
商品の説明
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佐藤耕寛 山に家図 掛軸☆宝船☆AA-705 - 通販 - gofukuyasan.com
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