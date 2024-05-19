【真作】佐藤耕寛/山水図/掛軸☆宝船☆R‐260　JM

商品の詳細

【真作】【参考】佐藤耕寛



【作品状態】本紙は絹本肉筆です。 本紙は１ヶ所に小シミあります。表装は良好です。

桐共箱付 軸丈 縦 140㎝×幅 71㎝ 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。



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【注意事項】☆送料は無料でお届け致します☆



【その他の商品は ☆宝船☆】屋号を ☆宝船☆ と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆ と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。