  • 【真作】佐藤耕寛/山水図/掛軸☆宝船☆R‐260　JM
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商品の詳細

【真作】【参考】佐藤耕寛

【作品状態】本紙は絹本肉筆です。　本紙は１ヶ所に小シミあります。表装は良好です。　　
桐共箱付　　　　軸丈　　縦　140㎝×幅　71㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。

※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。
【注意事項】☆送料は無料でお届け致します☆

【その他の商品は　☆宝船☆】屋号を　☆宝船☆　と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆　と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。









商品の説明

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