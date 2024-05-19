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「音質最高」ヤマハ デスクトップオーディオシステム
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商品の詳細
使わなくなりましたので出品します。
リモコン付き
注意
取扱説明書
USBキャップ
紛失の為付属していません。
添付物は3枚の写真のものになります。
音質はすごくいいです✨
リモコン付き
注意
取扱説明書
USBキャップ
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添付物は3枚の写真のものになります。
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商品の説明
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