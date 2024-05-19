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Anker アンカーSoundcore Liberty 3 Pro
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商品の詳細
SoundcoreLiberty3Pro
約一ヶ月ほど使用していますが、手持ちのイヤホンがいくつかあり、断捨離の為出品致します。
購入したばかりでシリコンカバーをつけて大事に使っておりましたので、傷は殆どない綺麗な方ではあると思いますが、未使用ではないのでご了承ください。
中古品とご理解の上、よろしくお願いします。
やすいシリコンカバーですが、そちらも合わせてほしい場合はコメントにていただけると幸いです。
譲らせていただきます。
■詳細
ミッドナイトブラック
完全ワイヤレスイヤホンBluetooth5.2
ウルトラノイズキャンセリング2.0
ハイレゾLDAC
マルチポイント接続ワイヤレス充電
外音取り込み
PSE技術基準適合
商品の説明
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