商品の詳細

OSAMオサムトートバック

箱・保存袋は有りません！

持ち手約１９cm

タテ幅約３０cm

ヨコ幅約４０cm

マチ幅約１４cm

表地ポリエステル100%

裏地ポリエステル100%

色カラシ色・ロゴマーク皮革刻印

写真でご確認ください。

#美品な品です。

破損・汚損汚れは有りません！

●その他、注意事項：\u2028写真を参照してください！\u2028●その他、注意事項：\u2028返品・交換・返金は致しません！\u2028●ヤマト急便・郵便局より発送

お送りしてます。\u2028★ご覧いただきありがとうございます。\u2028★貴重な品値段も安くてお買い得だと思います。



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