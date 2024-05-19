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OSAMオサムトートバック
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商品の詳細
OSAMオサムトートバック
箱・保存袋は有りません！
持ち手約１９cm
タテ幅約３０cm
ヨコ幅約４０cm
マチ幅約１４cm
表地ポリエステル100%
裏地ポリエステル100%
色カラシ色・ロゴマーク皮革刻印
写真でご確認ください。
#美品な品です。
破損・汚損汚れは有りません！
●その他、注意事項：\u2028写真を参照してください！\u2028●その他、注意事項：\u2028返品・交換・返金は致しません！\u2028●ヤマト急便・郵便局より発送
お送りしてます。\u2028★ご覧いただきありがとうございます。\u2028★貴重な品値段も安くてお買い得だと思います。
真剣に検討してる方価格の相談を受けます。
\u2028ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
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商品の説明
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Type】トートバッグ – OSAM オサムバッグ
OSAM オサムバッグ
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8212【OSAMU GOODS(R)コラボトート】/ IP.グランデBOX.OSAMU(オサム)-A, 02：ニュース, FREE
OSAM オサムバッグ
8212【OSAMU GOODS(R)コラボトート】/ IP.グランデBOX.OSAMU(オサム)-A, 02：ニュース, FREE
OSAM オサムバッグ
OSAMU GOODS[オサムグッズ]デニムトートバッグSFL-6030
Amazon.co.jp: OSAM/オサム: トートバッグ
Type】トートバッグ – OSAM オサムバッグ
8211【OSAMU GOODS(R)コラボトート】/ IP.トールBOX.OSAMU(オサム)-A, 02：パジャマ, FREE
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