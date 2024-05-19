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平和屋野田店■九寸名古屋帯 作家物 髭紬 手描き 枝桜文 逸品 n-mz5839
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
長さ363.5cm幅30.5cm程
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹】
状態は接写画像のように太鼓・裏地に薄い汚れがございます。
その他特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋野田店□九寸名古屋帯 作家物 髭紬 手描き 枝桜文 逸品 n-mz5839 ...
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平和屋野田店■九寸開き名古屋帯 手描き 枝桜文 逸品 n-ar1943 | フリマアプリ ラクマ
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