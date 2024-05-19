復元ドライヤー（マイナスイオン&遠赤外線）

商品の詳細

ルーブルドー LOUVREDO

復元ドライヤー LJ-365

取扱説明書付き



業務用ドライヤーでマイナスイオン、遠赤外線が発生するのでボディケアにも効果的です。

特にロングヘアの方にお勧めです。

ヘアサロンで17000円位で購入しましたが髪をショートにしたので出品させて頂きました。



機能に何ら問題なく目立った傷汚れもありませんが、使用品であることをご了承下さい。