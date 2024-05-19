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復元ドライヤー（マイナスイオン&遠赤外線）

Jfilth

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商品の詳細

ルーブルドー　LOUVREDO
復元ドライヤー　LJ-365
取扱説明書付き

業務用ドライヤーでマイナスイオン、遠赤外線が発生するのでボディケアにも効果的です。
特にロングヘアの方にお勧めです。
ヘアサロンで17000円位で購入しましたが髪をショートにしたので出品させて頂きました。

機能に何ら問題なく目立った傷汚れもありませんが、使用品であることをご了承下さい。


商品の説明

復元ドライヤー（マイナスイオン&遠赤外線）
復元ドライヤー®︎Pro | LOUVREDO ルーヴルドー

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