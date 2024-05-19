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Palit GeForce GTX1660 Super STORMX 6GB

Cfilth

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Palit GeForce GTX1660 Super STORMX 6GB
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商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。
PalitGeForceGTX1660SuperSTORMX6GB
になります。


【スペック】
チップ：GeForceGTX1660
メモリ：6GB(GDDR6)
端子：DisplayPort+DVI-D+HDMI
補助電源：1x8ピン

【状態】
CPU：PentiumG3258
メモリ：TeamDDR3-16004GB×2枚
M/B：ECSB85H3-M4
VGA：本商品（HDMI端子で確認）
HDD：500GBSATA×1台
電源：ThermaltakeSmart500W
出品にあたり、上記の環境でOCCTで30分負荷をかけましたが、落ちたりすることはありませんでした。
喫煙なし、ペットなしです。

【付属品】
・なし

【最後に】
商品の状態確認は、気になる点は購入前に気軽にご質問ください（購入後の質問攻めはご容赦願います。）
よろしくお願い致します。



商品の説明

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