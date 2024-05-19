Palit GeForce GTX1660 Super STORMX 6GB

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商品の詳細

ご覧頂きありがとうございます。

PalitGeForceGTX1660SuperSTORMX6GB

になります。





【スペック】

チップ：GeForceGTX1660

メモリ：6GB(GDDR6)

端子：DisplayPort+DVI-D+HDMI

補助電源：1x8ピン



【状態】

CPU：PentiumG3258

メモリ：TeamDDR3-16004GB×2枚

M/B：ECSB85H3-M4

VGA：本商品（HDMI端子で確認）

HDD：500GBSATA×1台

電源：ThermaltakeSmart500W

出品にあたり、上記の環境でOCCTで30分負荷をかけましたが、落ちたりすることはありませんでした。

喫煙なし、ペットなしです。



【付属品】

・なし



【最後に】

商品の状態確認は、気になる点は購入前に気軽にご質問ください（購入後の質問攻めはご容赦願います。）

よろしくお願い致します。