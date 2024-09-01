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ゼリア新薬 ヘパリーゼZ 通販限定(3粒×30袋)
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￥1548税込
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商品の詳細
未開封、未使用です！！
賞味期限…2024.09
名称…肝臓エキス含有加工食品
内容量…25.2g(3粒×30袋、1粒280mg)
保存法方…直射日光および高温多湿な場所を避けて保存してください
原材料…豚肝臓エキス、オルニチン、ウコンエキス、黒ゴマエキス（セサミン含有）、L-シスチン、結晶セルロース、HPMC、ステアリン酸Ca,糊料（メチルセルロース,CMC-Ca）、ケイ酸Ca,HPC、カラメル色素、グリセリン
販売者…ゼリア新薬工業株式会社
賞味期限…2024.09
名称…肝臓エキス含有加工食品
内容量…25.2g(3粒×30袋、1粒280mg)
保存法方…直射日光および高温多湿な場所を避けて保存してください
原材料…豚肝臓エキス、オルニチン、ウコンエキス、黒ゴマエキス（セサミン含有）、L-シスチン、結晶セルロース、HPMC、ステアリン酸Ca,糊料（メチルセルロース,CMC-Ca）、ケイ酸Ca,HPC、カラメル色素、グリセリン
販売者…ゼリア新薬工業株式会社
商品の説明
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