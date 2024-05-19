パーバーズ　PERVERZ ファー　コート　Double Face Nylon

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商品の詳細

こちらperverzのファーコートになります。

系統が変わったため出品します。

2、3回着用後大切に保管しました。

定価は5万くらいでした。



リバーシブルで着れます。

真冬でもとても暖かいです。



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