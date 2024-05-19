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即日発送★新品★ XGIMI Halo ジミー ハロー
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商品の詳細
XGIMIHalo新品未使用です。
フルHDのAndroidTV9.0搭載プロジェクター！
最強照度の800ANSIで、天井投影も可能！
HarmanKardonのスピーカー搭載で音質も最高！
バッテリーで約4時間稼働するのでアウトドアでも大活躍！
●サイズ…11.3×14.5×17.1㎝
●材質…PVC金属
●PSEマーク、技適マーク取得済み
●解像度…1920×1080画素
●対応解像度…1080P/2K/4K
●スピーカードライバー…HarmanKardon2×5w
●輝度…800ANSIルーメン
●重量…約1600g
●ディスプレイ表示技術…0.33インチDMDDLP
●ランプ寿命…約30000時間
●撮影モード…前面/背面/天井
●フォーカス調整…オートフォーカス
●台形補正…オート(垂直および水平±40度対応)
●入力…DC×1/HDMI×1/USB2.0×1
●出力…ヘッドホン×1Wi-Fi:Duel-Band2.4
/5GHZ802.11A/B/G/NBluetooth規格:4.2/5.0モード
●オーディオデコード…dolby対応
●ビデオデコード…HDR10
●OS…AndroidTV9.0
●アスペクト比…16:9
●消費電力…45W
●スローレシオ\[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]
●付属品…リモコン、ACアダプタ、充電ケーブル、取扱説明書
AnkerNEBULA
などお探しの方にオススメです。
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●材質…PVC金属
●PSEマーク、技適マーク取得済み
●解像度…1920×1080画素
●対応解像度…1080P/2K/4K
●スピーカードライバー…HarmanKardon2×5w
●輝度…800ANSIルーメン
●重量…約1600g
●ディスプレイ表示技術…0.33インチDMDDLP
●ランプ寿命…約30000時間
●撮影モード…前面/背面/天井
●フォーカス調整…オートフォーカス
●台形補正…オート(垂直および水平±40度対応)
●入力…DC×1/HDMI×1/USB2.0×1
●出力…ヘッドホン×1Wi-Fi:Duel-Band2.4
/5GHZ802.11A/B/G/NBluetooth規格:4.2/5.0モード
●オーディオデコード…dolby対応
●ビデオデコード…HDR10
●OS…AndroidTV9.0
●アスペクト比…16:9
●消費電力…45W
●スローレシオ\[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]
●付属品…リモコン、ACアダプタ、充電ケーブル、取扱説明書
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商品の説明
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