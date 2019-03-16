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AF-S DX Nikkor 16-80mmf2.8-4

Nikon

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AF-S DX Nikkor 16-80mmf2.8-4
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商品の詳細

Nikonの一眼レフ用APS-C専用レンズです。
D500のキットレンズ。

写りよし、倍率高めで便利、f値明るい
ものすごく優秀なレンズです。

キットレンズからの、もう少し良いズームレンズがほしいと思った方にかなりオススメのレンズです。

純正ならではの安心感もあります。

【付属品】
・レンズ本体
・レンズキャップ
・リアキャップ

nikonaf-s16-80mmf2.8-4eedvr



商品の説明

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