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AF-S DX Nikkor 16-80mmf2.8-4
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商品の詳細
Nikonの一眼レフ用APS-C専用レンズです。
D500のキットレンズ。
写りよし、倍率高めで便利、f値明るい
ものすごく優秀なレンズです。
キットレンズからの、もう少し良いズームレンズがほしいと思った方にかなりオススメのレンズです。
純正ならではの安心感もあります。
【付属品】
・レンズ本体
・レンズキャップ
・リアキャップ
nikonaf-s16-80mmf2.8-4eedvr
D500のキットレンズ。
写りよし、倍率高めで便利、f値明るい
ものすごく優秀なレンズです。
キットレンズからの、もう少し良いズームレンズがほしいと思った方にかなりオススメのレンズです。
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【付属品】
・レンズ本体
・レンズキャップ
・リアキャップ
nikonaf-s16-80mmf2.8-4eedvr
商品の説明
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