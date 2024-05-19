????国産　山葡萄かごバッグ????

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商品の詳細

東北地方の皮を使っています

長野県の職人さん手作り✨✨



内布：滋賀の柿渋二度染め

連絡桝網代編み



幅 32,5cm

マチ 13cm

高さ 22,5cm



????最後一点につき特別価格です????