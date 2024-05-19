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????国産 山葡萄かごバッグ????
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￥31199税込
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商品の詳細
東北地方の皮を使っています
長野県の職人さん手作り✨✨
内布：滋賀の柿渋二度染め
連絡桝網代編み
幅 32,5cm
マチ 13cm
高さ 22,5cm
????最後一点につき特別価格です????
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商品の説明
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国産山葡萄蔓のかごバッグ、財布| ORIORI
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