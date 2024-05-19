????国産　山葡萄かごバッグ????

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Joften

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商品の詳細

東北地方の皮を使っています
長野県の職人さん手作り✨✨

内布：滋賀の柿渋二度染め
連絡桝網代編み

幅　32,5cm
マチ　13cm
高さ　22,5cm

????最後一点につき特別価格です????


商品の説明

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