Supreme Work Pant Polka Dot w32 木村拓哉着

商品の詳細

木村拓哉さんが私物でたびたび着用しているワークパンツになります。



サイズは34表記ですが、32サイズにリサイズしています。

試着のみの未使用品となります。



平置き ウエスト幅41センチ、腿幅26.5センチ、裾幅21.5センチ、股下73センチ



THEREALMcCOY'S

ザリアルマッコイズ

buco

ブコ

エルメス

ストラスブルゴ

深谷秀隆

イルミーチョ

フランコミヌッチ

干場義雅

ブルネロクチネリ

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