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Supreme Work Pant Polka Dot w32 木村拓哉着
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￥14620税込
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商品の詳細
木村拓哉さんが私物でたびたび着用しているワークパンツになります。
サイズは34表記ですが、32サイズにリサイズしています。
試着のみの未使用品となります。
平置き ウエスト幅41センチ、腿幅26.5センチ、裾幅21.5センチ、股下73センチ
THEREALMcCOY'S
ザリアルマッコイズ
buco
ブコ
エルメス
ストラスブルゴ
深谷秀隆
イルミーチョ
フランコミヌッチ
干場義雅
ブルネロクチネリ
イヴサロモン
サンローラン
シャネル
FENDI
フェンディ
ヘルノ
MAXMARAマックスマーラ
ロロピアーナ
村上淳
ムラジュン
CONVERSE
コンバース
G-DRAGON
ジードラゴン
ジヨン
マインデニム
藤原ヒロシ
fragment
フラグメント
moncler
モンクレール
LewisLeathers
ルイスレザー
ロンハーマン
TIMEWORNCLOTHING
タイムウォーンクロージング
atlast\u0026co
アットラスト
辺見馨
幹田卓司
木村拓哉
キムタク
キムタク着
山下智久
登坂広臣
岩田剛典
宮下貴裕
ソロイスト
Soloist
ウィンダンシー
windandsea
m\u0026m
テンダーロイン
WACKOMARIA
ワコマリア
supreme
シュプリーム
neighborhood
ネイバーフッド
tenderloin
ゴッドセレクショントリプルエックス
GODSELECTIONXXX
challengerチャレンジャー
RATSラッツ
HYSTERICGLAMOUR
ヒステリックグラマー
PORKCHOP
ポークチョップ
木村拓哉着
私物
TMT
ティーエムティー
VANS
GYAO
さんタク
ヴァンズ
vetements
バレンシアガ
DIOR
ディオールオム
NIKE
ナイキ
BLACKPINK
BTS
防弾少年団
EXILE
ジャニーズ
BIGBANG
THERAMPAGE
TWICE
三代目
IZ*ONE
GENERATIONS
サイズは34表記ですが、32サイズにリサイズしています。
試着のみの未使用品となります。
平置き ウエスト幅41センチ、腿幅26.5センチ、裾幅21.5センチ、股下73センチ
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イヴサロモン
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木村拓哉
キムタク
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商品の説明
Supreme Work Pant Polka Dot w32 木村拓哉着
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