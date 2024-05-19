新品未使用】ブランドストーン ローカット UK6 - ブーツ

商品の詳細

ブランドストーンのローカットサイドゴアブーツ、サイズUK6のスタウトブラウン。



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新品未使用品です。

※写真の箱に入れて発送します。



※スニーカーで普段25.5位を履いてる方でちょうど良いサイズですが、本革特有の柔軟性で足に馴染んでくるので

普段25.0を履いている方にもオススメのサイズ感です。脱ぎ履きもし易いですよ！

定価約25000円の商品です。

お買い得なこの機会にぜひ！！