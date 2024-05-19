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【新品未使用】ブランドストーン ローカット UK6
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商品の詳細
ブランドストーンのローカットサイドゴアブーツ、サイズUK6のスタウトブラウン。
※現在販売中のブーツ一覧は
#zealブーツコレクション
↑コチラをタップしてから、画面左上の
□販売中のみ表示をチェックして下さい
新品未使用品です。
※写真の箱に入れて発送します。
※スニーカーで普段25.5位を履いてる方でちょうど良いサイズですが、本革特有の柔軟性で足に馴染んでくるので
普段25.0を履いている方にもオススメのサイズ感です。脱ぎ履きもし易いですよ！
定価約25000円の商品です。
お買い得なこの機会にぜひ！！
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定価約25000円の商品です。
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商品の説明
極美品】ブランドストーン UK6 ローカットモデル ブラウン - ブーツ
新品未使用】ブランドストーン ローカット UK6 - ブーツ
Blundstone ブランドストーン サイドゴアブーツ ローカット LOW-CUT 2039 black / 2038 brown メンズ レディース-hana shoes & co.
Blundstone - 【極美品】ブランドストーン UK6 ローカットモデル ...
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Blundstone ブランドストーン サイドゴアブーツ ローカット LOW-CUT 2039 black / 2038 brown メンズ レディース-hana shoes & co.
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