新品未使用】ブランドストーン ローカット UK6 - ブーツ

  • 【新品未使用】ブランドストーン ローカット　UK6
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【新品未使用】ブランドストーン ローカット　UK6

Blundstone

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【新品未使用】ブランドストーン ローカット　UK6
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商品の詳細

ブランドストーンのローカットサイドゴアブーツ、サイズUK6のスタウトブラウン。

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#zealブーツコレクション
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新品未使用品です。
※写真の箱に入れて発送します。

※スニーカーで普段25.5位を履いてる方でちょうど良いサイズですが、本革特有の柔軟性で足に馴染んでくるので
普段25.0を履いている方にもオススメのサイズ感です。脱ぎ履きもし易いですよ！
定価約25000円の商品です。
お買い得なこの機会にぜひ！！







商品の説明

【新品未使用】ブランドストーン ローカット　UK6
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【新品未使用】ブランドストーン ローカット　UK6
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