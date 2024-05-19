茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏ - 米/穀物

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茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
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￥2812税込
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商品の詳細
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東北～中国、四国地方
送料込み7600円
九州、北海道
送料込み8000円
小さなお子様からお年寄りまで安心して食べて頂けるように、有機肥料を使い、農薬の使用量を最小限に抑え、妻と二人で一生懸命育てました。
お米が出来るまでに使った農薬は、田植え後除草剤と殺虫剤1回のみです。
精米は無料です。
精米しますと約18㎏になります。
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商品の説明
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