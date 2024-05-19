  • 茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
  • 当日発送
  • 送料無料

茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏

Arunny

お気に入りブランド
販売価格 ：

2812税込

獲得ポイント ：
ポイント

商品がカートに追加されました
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
販売価格：￥4,950 税込
お買い物を続けるカートへ進む

在庫あり

※ 商品のお届けについてはこちらよりご確認ください。

SHOPPING が販売、発送いたします。

当日発送可 (14:00までのご注文が対象)

  • ご注文内容・出荷状況によっては当日発送できない場合もございます。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

利用可

  • ポストにお届け / 一点のみ購入でご利用可能です。
    ゆうパケットでのお届けの場合はサンプル・ノベルティが対象外となります。
    ゆうパケットには破損・紛失の保証はございません。
    詳しくはこちらよりご確認ください。

商品の詳細

発送先によって送料が変わりますので、必ず発送地域をコメントしてからお願いいたします。

東北～中国、四国地方
送料込み7600円

九州、北海道
送料込み8000円

小さなお子様からお年寄りまで安心して食べて頂けるように、有機肥料を使い、農薬の使用量を最小限に抑え、妻と二人で一生懸命育てました。

お米が出来るまでに使った農薬は、田植え後除草剤と殺虫剤1回のみです。

精米は無料です。
精米しますと約18㎏になります。

商品の説明

茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏ - 米/穀物
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
好評人気 茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏の通販 by 米農家もろ ...
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
セール最新作】 茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏の通販 by 米農家 ...
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
好評人気 茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏の通販 by 米農家もろ ...
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
令和5年産 茨城県産 特A 新米 コシヒカリ 玄米 20Kg 20キロ ① - 米/穀物
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
新米 玄米コシヒカリ 24キロ 令和5年 お米 白米 精米 茨城県産-
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
K1946 ＜05月月内発送＞ 令和5年産 お米4種食べくらべ 20kg 茨城県 ...
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
茨城令和3年産ミルキークイーン玄米20㎏ - 米/穀物
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
新米】ゆうだい21🌾【玄米約3㎏】強い甘みと粘りが絶品❗️令和5年茨城 ...
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
新米 玄米コシヒカリ 20キロ 令和5年 お米 白米 精米 茨城県産 - 米
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
令和5年産米】茨城県産コシヒカリ・あきたこまち 食べ比べセット 精米 ...
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
令和5年産 新米 茨城県産 コシヒカリ ( 精米 ) 20kg ( 5kg × 4袋 ) 米 ...
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
新米】コシヒカリ🌾【玄米約20㎏】栄養たっぷり❗️令和5年茨城産新米 ...
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
茨城令和元年産新米コシヒカリ玄米20㎏ - 米/穀物
茨城令和3年産新米コシヒカリ玄米20㎏
新米 茨城産コシヒカリ20kg????玄米 - 米/穀物

食品/飲料/酒・食品・米/穀物のデイリーランキング

このカテゴリのランキングをもっと見る

この商品を見ている人におすすめ