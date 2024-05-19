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Lenovo ThinkPad E430 Core i7 4GB 新品SSD2TB スーパーマルチ 無線LAN Windows10 64bit WPSOffice 14.0インチ パソコン ノートパソコン
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￥28002税込
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商品の詳細
LenovoThinkPadE430Corei74GB新品SSD2TBスーパーマルチ無線LANWindows1064bitWPSOffice14.0インチ中古中古パソコン【中古】ノートパソコン
商品説明メーカー名Lenovo
サイズB5スペック
■CPUCorei73520M/2.90GHz■メモリ4GB\u0026nbsp;
■新品SSD2TB\u0026nbsp;■ドライブあり(スーパーマルチ)■液晶14.0型HD(1366x768)
■OSWindows1064bit■無線LAN搭載\u0026nbsp;
■インターフェースUSB3.0x3\u0026nbsp;PoweredUSB2.0x1\u0026nbsp;アナログx1\u0026nbsp;HDMIx1\u0026nbsp;RJ-45x1\u0026nbsp;マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック\u0026nbsp;電源ジャック\u0026nbsp;メディアカードリーダー\u0026nbsp;\u0026nbsp;■寸法約339x234x28.53-31.5mm
\u0026nbsp;■質量約2.16kg\u0026nbsp;\u0026nbsp;■付属品ACアダプタ\u0026nbsp;
商品管理番号：10009382
商品説明メーカー名Lenovo
サイズB5スペック
■CPUCorei73520M/2.90GHz■メモリ4GB\u0026nbsp;
■新品SSD2TB\u0026nbsp;■ドライブあり(スーパーマルチ)■液晶14.0型HD(1366x768)
■OSWindows1064bit■無線LAN搭載\u0026nbsp;
■インターフェースUSB3.0x3\u0026nbsp;PoweredUSB2.0x1\u0026nbsp;アナログx1\u0026nbsp;HDMIx1\u0026nbsp;RJ-45x1\u0026nbsp;マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック\u0026nbsp;電源ジャック\u0026nbsp;メディアカードリーダー\u0026nbsp;\u0026nbsp;■寸法約339x234x28.53-31.5mm
\u0026nbsp;■質量約2.16kg\u0026nbsp;\u0026nbsp;■付属品ACアダプタ\u0026nbsp;
商品管理番号：10009382
商品の説明
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