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メゾピアノ ダウン ラベンダー 110
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商品の詳細
週末にお出かけで4-5回程着用しました。
普段は別のものを着ていたため、
綺麗かとは思います。
袖口に若干の汚れがありますが、
気にならない程度だと思います。
完璧主義の方は御遠慮ください。
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商品の説明
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