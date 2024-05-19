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メゾピアノ ダウン ラベンダー 110

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商品の詳細

週末にお出かけで4-5回程着用しました。
普段は別のものを着ていたため、
綺麗かとは思います。
袖口に若干の汚れがありますが、
気にならない程度だと思います。
完璧主義の方は御遠慮ください。

商品の説明

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