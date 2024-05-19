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ZARA

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商品の詳細

ZARA
バスケットバック
品番　6803/110
カラー　ホワイト
かごバッグカゴバッグ
ショルダーベルト付き

高さx長さx幅27.6x17.1x16.4cm。


中古品の為
ご理解ある方よろしくお願いします。
神経質な方はお控えいただければと思います。

バスケットバッグ、コントラストストラップ・ハンドル、トップハンドル、デタッチャブル・アジャスタブルクロスボディストラップ、トップリッドクロージャー



商品の説明

ZARA カゴバック
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