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E-87435 K18YG ピアス サファイア
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￥2960税込
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商品の詳細
スタッドピアス(シリコンキャッチ付)
サファイア5.70ct(2.85ct×2)
形：ラウンド
サイズ：約8mm
地金：K18YG18金イエローゴールド
地金,カラット数刻印あり
日本製
新品未使用
お使いのPC環境により実際の色味や見た目が多少異なる場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。
サファイア5.70ct(2.85ct×2)
形：ラウンド
サイズ：約8mm
地金：K18YG18金イエローゴールド
地金,カラット数刻印あり
日本製
新品未使用
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商品の説明
E-87435 K18YG ピアス サファイア - xpress.cm
K18YG ピアス サファイア 総重量約0.6g100302050A301870
E-87435 K18YG ピアス サファイア - xpress.cm
E-80110 K18YG ピアス サファイア - ピアス
E-85304 K18YG ピアス サファイア | hartwellspremium.com
K18YG ピアス サファイア 総重量約0.6g100302050A301870
K18YG サファイア・ダイヤモンド ピアス
K18YG サファイア ピアス / ルビー ピアス 18金イエローゴールド ギフトジュエリー専門通販【ジュエリーローラ公式サイト】
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K18YG サファイア・ダイヤモンド ピアス
E-80110 K18YG ピアス サファイア - ピアス
K18YG サファイア ピアス / ルビー ピアス 18金イエローゴールド ギフトジュエリー専門通販【ジュエリーローラ公式サイト】
K18YGグリーンダイヤモンド/カラーサファイア/ダイヤモンドピアス ...
E-85304 K18YG ピアス サファイア | hartwellspremium.com
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