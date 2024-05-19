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E-87435 K18YG ピアス サファイア

Coften

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E-87435 K18YG ピアス サファイア
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商品の詳細

スタッドピアス(シリコンキャッチ付)

サファイア5.70ct(2.85ct×2)

形：ラウンド

サイズ：約8mm

地金：K18YG18金イエローゴールド

地金,カラット数刻印あり

日本製

新品未使用

お使いのPC環境により実際の色味や見た目が多少異なる場合もございます。あらかじめご了承くださいませ。

商品の説明

E-87435 K18YG ピアス サファイア - xpress.cm
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K18YG ピアス サファイア 総重量約0.6g100302050A301870
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E-87435 K18YG ピアス サファイア - xpress.cm
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E-80110 K18YG ピアス サファイア - ピアス
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E-85304 K18YG ピアス サファイア | hartwellspremium.com
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K18YG ピアス サファイア 総重量約0.6g100302050A301870
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E-80110 K18YG ピアス サファイア - ピアス
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