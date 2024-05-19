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新品 ビデオカメラ HC-W585M-W ホワイト ハンディカメラ
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￥13600税込
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商品の詳細
PanasonicパナソニックフルHDビデオカメラHC-W585M-WホワイトデジタルハイビジョンビデオカメラハンディカメラフルハイビジョンHC-W585Mになります。
新品未開封品です。
2018年10月購入の納品書をお付けします。
商品が手元にあるので即日発送手続き可能です。
かんたんラクマパック（ヤマト運輸）にて発送致します。
手ブレが発生しやすいシーンを自動で判定、手ブレを低減できる進化した「手振れロック」(自動)機能・内蔵のサブカメラやスマートフォンのカメラと接続して家族全員の思い出を残せる「ワイプ撮り」「ワイヤレスワイプ撮り」・遠く離れた被写体もアップで撮影できる高倍率iAズーム90倍
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商品の説明
パナソニック HDビデオカメラ W585M 64GB ワイプ撮り 高倍率90倍ズーム ホワイト HC-W585M-W
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