オーガランド エラスチン 6袋セット 6ヶ月分

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【リニューアルで含有量がなんと２倍】エラスチンオレイン酸サプリビタミンAビタミンKビタミンB2エイジングケアデスモシンサプリメント約3ヶ月分



□定価１６８０円



□賞味期限２０２１年９月



□プチプチなしの簡易包装になります。







商品名・内容量

エラスチン 460mg×30カプセル（6袋セット・約6ヶ月分）



原材料

豚エラスチン(デンマーク製造)、オリーブ油、ブドウ種子油、米油、コラーゲンペプチド、亜麻仁油／ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、植物レシチン(大豆由来)、ビタミンB2、ビタミンA、ビタミンK

※商品は原料由来の為、製造時期により色合いが多少異なる場合がございます。



お召し上がり方

1日に1粒を目安に、水又はぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。

※食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上ご使用をお決めください。

※薬を服用中あるいは通院中の方、妊娠・授乳中の方は医師にご相談の上お召し上がりください。

※直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。



主要原料

(1カプセルあたり)：豚エラスチン54mg／コラーゲンペプチド30mg



保存方法

高温多湿をさけ、常温にて保存してください。



賞味期限

別途商品ラベルに記載







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