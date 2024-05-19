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オーガランド エラスチン 6袋セット 6ヶ月分

Grunny

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オーガランド エラスチン 6袋セット 6ヶ月分
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【リニューアルで含有量がなんと２倍】エラスチンオレイン酸サプリビタミンAビタミンKビタミンB2エイジングケアデスモシンサプリメント約3ヶ月分

□定価１６８０円

□賞味期限２０２１年９月

□プチプチなしの簡易包装になります。



商品名・内容量
エラスチン　460mg×30カプセル（6袋セット・約6ヶ月分）

原材料
豚エラスチン(デンマーク製造)、オリーブ油、ブドウ種子油、米油、コラーゲンペプチド、亜麻仁油／ゼラチン、グリセリン、ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、植物レシチン(大豆由来)、ビタミンB2、ビタミンA、ビタミンK　
※商品は原料由来の為、製造時期により色合いが多少異なる場合がございます。

お召し上がり方
1日に1粒を目安に、水又はぬるま湯などと一緒にお召し上がりください。
※食物アレルギーのある方は、原材料名をご確認の上ご使用をお決めください。
※薬を服用中あるいは通院中の方、妊娠・授乳中の方は医師にご相談の上お召し上がりください。
※直射日光及び高温多湿の場所を避けて保存してください。

主要原料
(1カプセルあたり)：豚エラスチン54mg／コラーゲンペプチド30mg

保存方法
高温多湿をさけ、常温にて保存してください。

賞味期限
別途商品ラベルに記載



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商品の説明

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