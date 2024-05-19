平和屋野田店■夏物　六通柄袋帯　紗紬　草木に秋虫　金糸　逸品　n-kg3145

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Uabend

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商品の詳細





■■■　サイズ　■■■


長さ428cm幅31cm程

■■■　商品詳細　■■■


【正絹】

状態は接写画像のように

表地所々に薄いアク、前柄にシミ、
前柄から柄止まりにかけて折れ山の薄い汚れがございます。





大変上質な逸品になりますので
ぜひお手入れをされてお召しになられてはいかがでしょうか。

お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？





※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。


気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。








商品の説明

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