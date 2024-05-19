平和屋野田店■夏物　六通柄袋帯　紗紬　草木に秋虫　金糸　逸品　n-kg3145

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





長さ428cm幅31cm程



■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹】



状態は接写画像のように



表地所々に薄いアク、前柄にシミ、

前柄から柄止まりにかけて折れ山の薄い汚れがございます。











大変上質な逸品になりますので

ぜひお手入れをされてお召しになられてはいかがでしょうか。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。





