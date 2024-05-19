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平和屋野田店■夏物 六通柄袋帯 紗紬 草木に秋虫 金糸 逸品 n-kg3145
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￥1540税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
長さ428cm幅31cm程
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹】
状態は接写画像のように
表地所々に薄いアク、前柄にシミ、
前柄から柄止まりにかけて折れ山の薄い汚れがございます。
大変上質な逸品になりますので
ぜひお手入れをされてお召しになられてはいかがでしょうか。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋野田店■夏物 六通柄袋帯 紗紬 草木に秋虫 金糸 逸品 n-kg3145 | フリマアプリ ラクマ
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