wacko maria suede leather trucker jacket

商品の詳細

wackomariaスウェードレザートラッカージャケットになります。



上質でしなやかなスウェードレザーを使用したトラッカーJKTです。

3rdタイプのオーセンティックなデザインで長きに渡って着用できます。

牛革を一枚使いしているので、表面がスウェード、裏面が表革になっています。

裏地に繊維の生地を使用していないオールレザー仕様です。



正規品購入の本物です。

着るつもりだったのでタグはありません。

よろしくお願いします。