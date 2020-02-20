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wacko maria suede leather trucker jacket
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￥30960税込
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商品の詳細
上質でしなやかなスウェードレザーを使用したトラッカーJKTです。
3rdタイプのオーセンティックなデザインで長きに渡って着用できます。
牛革を一枚使いしているので、表面がスウェード、裏面が表革になっています。
裏地に繊維の生地を使用していないオールレザー仕様です。
正規品購入の本物です。
着るつもりだったのでタグはありません。
よろしくお願いします。
商品の説明
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