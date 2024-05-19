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マイケルコース Michael Kors スマートフォンケース スマホポーチ レザー ライトピンク レディース 送料無料 t14431
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商品の詳細
■商品状態：全体的に綺麗な商品です。
■サイズ：縦：10cmx横：16cmx奥行：2cm詳細備考:ストラップ：約19cm
■カラー：ライトピンク
■素材：レザー
■仕様：詳細備考:ストラップ：約19cm
■付属品：本体のみ
■商品番号：t14431
こちらの商品はラクマ公式パートナーのブランドバリューによって出品されています。
■サイズ：縦：10cmx横：16cmx奥行：2cm詳細備考:ストラップ：約19cm
■カラー：ライトピンク
■素材：レザー
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■商品番号：t14431
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商品の説明
マイケルコース Michael Kors スマートフォンケース スマホポーチ レザー ライトピンク レディース 送料無料【中古】 t14431 | フリマアプリ ラクマ
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