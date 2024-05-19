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Panasonic スチーマー(ゴールド調) ナノケア EH-SA0B-N

Panasonic

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商品の詳細

パナソニックスチーマー(ゴールド調)Panasonicナノケア温冷・化粧水ミストタイプEH-SA0B-N
新品未使用です。保証書付き。
希望の方には納品書おつけします。

電源：AC100V(50/60Hz)
消費電力：［スチーム発生時］580W、［ミスト発生時］6W
スチーム温度(約)：40℃(ノズルガード先端から約20cmの距離)
スチーム発生量(約)：12mL/分(吹出口2個)
ミスト発生量(約)：4mL/分
スチーム・ミスト発生時間(約)：13分30秒(クリア肌コース時)
タンク容量(約)：［スチーム］190、［冷ミスト］10、［化粧水］3mL
サイズ(約)：幅176×奥行191×高さ168mm
質量(約)：1.9kg
電源コード長さ(約)：1.5m
付属品：お掃除針、スポイト

カラーホワイト

パナソニックスチーマーナノケア/温冷・化粧水ミストタイプEH-SA0B-N（ゴールド調）
ブランド：パナソニックナノケア
スチーマータイプ：据え置きタイプ
スチーマー機能：温冷
幅(mm)：252.0mm
奥行き(mm)：232.0mm
高さ(mm)：250.0mm
重量（g）：1900.0g
色：ホワイト系ゴールド系


商品の説明

Panasonic スチーマー(ゴールド調) ナノケア EH-SA0B-N
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