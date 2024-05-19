iFi audio 4.4 to XLR cable - ヘッドフォン/イヤフォン

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iFi audio 4.4 to XLR cable
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商品の詳細
iFiaudio4.4toXLRcable
4.4toXLRcableiFiaudio4.4mm-3pinXLRオスx2バランス変換ケーブル
新品未開封です。
どうぞよろしくお願い致します。
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商品の説明
4.4 to XLR cable
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