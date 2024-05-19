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レイビームス　指輪　リング　11号 ターコイズ ゴールド　ボヘミアン　インディア

Ray BEAMS

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商品の詳細

レイビームス
ターコイズリング

《商品詳細》
正規商品・数回のみの使用品です。
サイズ11号〜12号

使用回数わずかですが、
もともとくすみ感のある商品です。
自宅管理なので、
見落とし等あるかもしれません。
ご理解の上ご検討お願いします。

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商品の説明

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