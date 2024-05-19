レイビームス　指輪　リング　11号 ターコイズ ゴールド　ボヘミアン　インディア

商品の詳細

レイビームス

ターコイズリング



《商品詳細》

正規商品・数回のみの使用品です。

サイズ11号〜12号



使用回数わずかですが、

もともとくすみ感のある商品です。

自宅管理なので、

見落とし等あるかもしれません。

ご理解の上ご検討お願いします。



※購入前に自己紹介欄を一読お願い致します。《発送》仕事の都合上、基本的に週末のみの発送となります。お急ぎの方はご注意ください。ご理解ご了承のほどお願いいたします。



レイビームス 指輪 リング 11号ターコイズゴールド ボヘミアン インディアン ハート beamsカラーストーン