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レイビームス 指輪 リング 11号 ターコイズ ゴールド ボヘミアン インディア
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商品の詳細
ターコイズリング
《商品詳細》
正規商品・数回のみの使用品です。
サイズ11号〜12号
使用回数わずかですが、
もともとくすみ感のある商品です。
自宅管理なので、
見落とし等あるかもしれません。
ご理解の上ご検討お願いします。
※購入前に自己紹介欄を一読お願い致します。《発送》仕事の都合上、基本的に週末のみの発送となります。お急ぎの方はご注意ください。ご理解ご了承のほどお願いいたします。
レイビームス 指輪 リング 11号ターコイズゴールド ボヘミアン インディアン ハート beamsカラーストーン
商品の説明
Ray BEAMS - レイビームス 指輪 リング 11号 ターコイズ ゴールド ...
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