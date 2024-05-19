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プーマ バスケット キャンバス 新品 24.5センチ PUMA
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￥2031税込
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商品の詳細
リボンの靴ひもがインパクト大！
新品未使用品、タグ付きです、
傷、ヨゴレ、日焼け等は特に見当たりません。
素材について
アッパー部、キャンバス地
ソール部、ゴム底
箱に入れて配送しますが、箱自体のダメージは大きいです。
よろしくお願い申し上げます。
新品未使用品、タグ付きです、
傷、ヨゴレ、日焼け等は特に見当たりません。
素材について
アッパー部、キャンバス地
ソール部、ゴム底
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商品の説明
PUMA - プーマ バスケット キャンバス 新品 24.5センチ PUMAの通販 by ...
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