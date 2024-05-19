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4℃ pt950 刻印なし 7号
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商品の詳細
数回着用しました。
新品仕上げをしたので、ピカピカです。
傷もありません。
4℃ pt950の刻印はあります。
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傷もありません。
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商品の説明
4℃ pt950 刻印なし 7号 - リング(指輪)
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