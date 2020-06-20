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Tokina　超広角レンズ ATX　PRO　11-20ｍｍ

Erunny

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Tokina　超広角レンズ ATX　PRO　11-20ｍｍ
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商品の詳細

Tokina　超広角レンズATXPRO11-20ｍｍ
Canon（キャノン）用　

美品だと思いますが本体のフチに浅めの欠け？があります。画像参照下さい。（ＭＣフィルター・レンズフード付き、レンズ及びレンズ本体に擦れ傷等なし）


レンズトキナー製一眼レフカメラ用交換レンズ



商品の説明

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