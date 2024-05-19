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フェイラー ポーチ ストロベリーフィールド ベージュ(ピンク系) 新品・未開封
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￥1872税込
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商品の詳細
ご覧いただき、ありがとうございます。
フェイラー公式ショップで購入したお品物です。
■ストロベリーフィールドのポーチ
1点 新品・未開封
◆カラー:ベージュ
◆柄:いちご柄
◆素材:コットン
◆サイズ
縦…5cm
横…11cm
まち…5cm
※各種、公式ショップ紙袋もございます。ご希望の方は、ご購入前にご相談ください。
ご購入確認後、24時間以内に可能です。
カラー...ピンクベージュ
柄・デザイン...いちご
素材...コットン
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フェイラー公式ショップで購入したお品物です。
■ストロベリーフィールドのポーチ
1点 新品・未開封
◆カラー:ベージュ
◆柄:いちご柄
◆素材:コットン
◆サイズ
縦…5cm
横…11cm
まち…5cm
※各種、公式ショップ紙袋もございます。ご希望の方は、ご購入前にご相談ください。
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カラー...ピンクベージュ
柄・デザイン...いちご
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商品の説明
フェイラー ポーチ ストロベリーフィールド ベージュ(ピンク系) 新品・未開封 | フリマアプリ ラクマ
フェイラー ポーチ ストロベリーフィールド ベージュ(ピンク系) 新品・未開封
フェイラー ポーチ ストロベリーフィールド ベージュ(ピンク系) 新品・未開封
フェイラー ポーチ ストロベリーフィールド ベージュ(ピンク系) 新品・未開封
ストロベリーフィールド ポーチ STF-211406(ベージュ): FEILER ...
ストロベリーフィールド ポーチ STF-211405(ベージュ): FEILER ...
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ストロベリーフィールド ポーチ ベージュ
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