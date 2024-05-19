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フェイラー ポーチ　ストロベリーフィールド　ベージュ(ピンク系)　新品・未開封

FEILER

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フェイラー ポーチ　ストロベリーフィールド　ベージュ(ピンク系)　新品・未開封
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販売価格：￥4,950 税込
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商品の詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。
フェイラー公式ショップで購入したお品物です。

■ストロベリーフィールドのポーチ
1点　新品・未開封

◆カラー:ベージュ
◆柄:いちご柄
◆素材:コットン
◆サイズ
　　　縦…5cm
　　　横…11cm
　　　まち…5cm

※各種、公式ショップ紙袋もございます。ご希望の方は、ご購入前にご相談ください。

ご購入確認後、24時間以内に可能です。

カラー...ピンクベージュ
柄・デザイン...いちご
素材...コットン


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商品の説明

フェイラー ポーチ　ストロベリーフィールド　ベージュ(ピンク系)　新品・未開封 | フリマアプリ ラクマ
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フェイラー ポーチ　ストロベリーフィールド　ベージュ(ピンク系)　新品・未開封
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ストロベリーフィールド ポーチ STF-211406(ベージュ): FEILER ...
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ストロベリーフィールド ポーチ STF-211405(ベージュ): FEILER ...
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フェイラー ポーチ　ストロベリーフィールド　ベージュ(ピンク系)　新品・未開封
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ストロベリーフィールド ポーチ STF-211405(ベージュ): FEILER ...
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ストロベリーフィールド ポーチ ベージュ
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フェイラー ポーチ　ストロベリーフィールド　ベージュ(ピンク系)　新品・未開封
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