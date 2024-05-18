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ブルーム・テック・プラス・スターターキット・ブラック　２箱
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ブルーム・テック・プラス・スターターキット・ブラック　２箱

BLOOM

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ブルーム・テック・プラス・スターターキット・ブラック　２箱
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商品の詳細

PloomTECH+（プルームテックプラス）
スターターキット
JT電子タバコになります。
新品未開封の品です。
株主優待品です。

定価4980円×2個

✴︎セット内容
プルームテックバッテリー
カートリッジカバー
カプセルホルダー
マイクロUSBケーブル
ACアダプター

カラーはブラックです。

使用には別売りの専用たばこカプセルが必要です。

ご理解ある方宜しくお願い致します。

※お値引きはご遠慮下さい。

商品の説明

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