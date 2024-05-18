ブルーム・テック・プラス・スターターキット・ブラック　２箱

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商品の詳細

PloomTECH+（プルームテックプラス）

スターターキット

JT電子タバコになります。

新品未開封の品です。

株主優待品です。



定価4980円×2個



✴︎セット内容

プルームテックバッテリー

カートリッジカバー

カプセルホルダー

マイクロUSBケーブル

ACアダプター



カラーはブラックです。



使用には別売りの専用たばこカプセルが必要です。



ご理解ある方宜しくお願い致します。



※お値引きはご遠慮下さい。