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ブルーム・テック・プラス・スターターキット・ブラック ２箱
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商品の詳細
PloomTECH+（プルームテックプラス）
スターターキット
JT電子タバコになります。
新品未開封の品です。
株主優待品です。
定価4980円×2個
✴︎セット内容
プルームテックバッテリー
カートリッジカバー
カプセルホルダー
マイクロUSBケーブル
ACアダプター
カラーはブラックです。
使用には別売りの専用たばこカプセルが必要です。
ご理解ある方宜しくお願い致します。
※お値引きはご遠慮下さい。
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JT電子タバコになります。
新品未開封の品です。
株主優待品です。
定価4980円×2個
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プルームテックバッテリー
カートリッジカバー
カプセルホルダー
マイクロUSBケーブル
ACアダプター
カラーはブラックです。
使用には別売りの専用たばこカプセルが必要です。
ご理解ある方宜しくお願い致します。
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商品の説明
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