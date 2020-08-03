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Google Pixel Buds 定価2万円です????
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商品の詳細
商品名：GooglePixelBudsAlmostBlack国内正規品
型番：GA01478-UK
12/19公式サイトにて手に入れました
新品・未開封品で、シュリンクされたままの状態です。
未開封品ですので、動作確認はしておりません。大丈夫だとは思いますが、万が一不良の際は、メーカー保証にてご対応ください。
#PixelBuds
型番：GA01478-UK
12/19公式サイトにて手に入れました
新品・未開封品で、シュリンクされたままの状態です。
未開封品ですので、動作確認はしておりません。大丈夫だとは思いますが、万が一不良の際は、メーカー保証にてご対応ください。
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商品の説明
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