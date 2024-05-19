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canon EOS ５D mark４
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商品の詳細
カメラ店にて発売時予約購入して、子供のイベント、自治区のイベントにて使用していました。
シャッター回数は3942程度です。大切に使用していましたので、目立つ傷もほとんど無く極上美品です。液晶面には保護シートを貼っています。 通常はオートドライにて保管しています。ストラップ、ケーブルは未使用です。バッテリーは予備が1つ付属して計2個になります。
初出品で不慣れですが、よろしくお願いします。
商品の説明
canon EOS ５D mark４
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