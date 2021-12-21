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ambie ワイヤレスイヤホン
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￥4305税込
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商品の詳細
ambieワイヤレスイヤホン
カラーT.Brown
説明書、充電器付き
写真の通り開けていますが未使用です。
SONYの音響技術を使用した
音のビームで音楽が楽しめるため
耳を塞がない全く新しいイヤホンです。
イヤーカフのように装着し
シリコン素材が耳を痛めず走っても外れない
フィット感を実現しています。
定価12960円で購入しています。
箱無しの場合は値下げ可能です！
商品の説明
製品一覧 | ambie（アンビー）耳をふさがない“ながら聴き”イヤホン
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