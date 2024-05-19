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KBF スーパーワイドスリーブニット 新品タグ付き

KBF

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商品の詳細

定価6,050円
ブルーグリーンの素敵なニットで、WEARでもたくさんの方が着こなしていました。
オンライン購入し、新品のまま大切に保管しておりましたが機会が無くなったので出品させていただきます。

恐れ入りますが、お値下げは御容赦ください。
圧縮して発送させて頂きます。
即購入OKです。宜しくお願い致します。



商品の説明

KBF スーパーワイドスリーブニット 新品タグ付き
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