Supreme Glass Ashtray 灰皿

商品の詳細

オンライン購入の新品未使用タグ付きです。

宅急便コンパクトで発送します。



値引きはいたしませんので、そのまま購入下さい。

他でも出品しておりますので、深夜に同時に売れた場合にはいかなる場合においても先に売れた方を優先させて頂きます。



他にもSupremeの商品を出品していますのでよければご覧下さい。