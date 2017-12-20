TAMRON 100-400

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TAMRON

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商品の詳細

一眼レフCanonマウントTAMRON100-400mmf/4.5-6.3DiVCUSD
になります。レンズ内塵、埃確認したところありません。
気になる点ございましたら、ご気軽にコメントお願いします。
箱、説明書付属しています。
#タムロン#ライトバズーカ#6d2#5d4#kiss#5d3#SIGMA
#一眼レフ


商品の説明

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