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Nikon D5600 ダブルズームキット（美品）
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￥22320税込
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商品の詳細
2019年12月購入
2020年はコロナもあり使う機会がなかったため、数回外での使用して家で写真を撮ったりしていたのできれいかと思いますが神経質な方はご遠慮願います。
今のところお値下げは考えておりません。
SDカードもありましたので追加いたします。
■NikonD5600ダブルズームキット
■レンズフード、フィルター付き
フィルターはカメラ購入時に取り付けているためレンズはキズなしです。
■防湿カメラケース付き
■撮影枚数1115枚（ショット数.com調べ）
■SDカード8GB付
主な仕様
有効画素数
2416万画素
撮影感度（ISO感度）
100〜25600
連写撮影
最高約5コマ/秒
バッテリー
EN-EL14a
記録メディア
SDカード/SDHCカード/SDXCカード
サイズ（W×H×D）
約124.0x98.0x70.0mm
本体重量
約415ｇ(本体のみ）
液晶サイズ
3.2型TFT液晶
約104万ドット
2020年はコロナもあり使う機会がなかったため、数回外での使用して家で写真を撮ったりしていたのできれいかと思いますが神経質な方はご遠慮願います。
今のところお値下げは考えておりません。
SDカードもありましたので追加いたします。
■NikonD5600ダブルズームキット
■レンズフード、フィルター付き
フィルターはカメラ購入時に取り付けているためレンズはキズなしです。
■防湿カメラケース付き
■撮影枚数1115枚（ショット数.com調べ）
■SDカード8GB付
主な仕様
有効画素数
2416万画素
撮影感度（ISO感度）
100〜25600
連写撮影
最高約5コマ/秒
バッテリー
EN-EL14a
記録メディア
SDカード/SDHCカード/SDXCカード
サイズ（W×H×D）
約124.0x98.0x70.0mm
本体重量
約415ｇ(本体のみ）
液晶サイズ
3.2型TFT液晶
約104万ドット
商品の説明
Nikon デジタル一眼レフカメラ D5600 ダブルズームキット ブラック D5600WZBK
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