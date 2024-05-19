Nikon D5600 ダブルズームキット（美品）

商品の詳細

2019年12月購入

2020年はコロナもあり使う機会がなかったため、数回外での使用して家で写真を撮ったりしていたのできれいかと思いますが神経質な方はご遠慮願います。

今のところお値下げは考えておりません。

SDカードもありましたので追加いたします。





■NikonD5600ダブルズームキット

■レンズフード、フィルター付き

フィルターはカメラ購入時に取り付けているためレンズはキズなしです。

■防湿カメラケース付き

■撮影枚数1115枚（ショット数.com調べ）

■SDカード8GB付



主な仕様

有効画素数

2416万画素



撮影感度（ISO感度）

100〜25600



連写撮影

最高約5コマ/秒



バッテリー

EN-EL14a



記録メディア

SDカード/SDHCカード/SDXCカード



サイズ（W×H×D）

約124.0x98.0x70.0mm



本体重量

約415ｇ(本体のみ）



液晶サイズ

3.2型TFT液晶

約104万ドット