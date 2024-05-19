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【定価18万】新品 COACH コーチ ボストン バッグ シグネイチャー

COACH

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【ブランド】

COACH

【素材】

本革

【カラー】

ブラック

【状態】

S（新品未使用）

【サイズ】F

・縦22cm×横46cm×高さ25cm

#COACH#コーチ#ボストンバッグ




商品の説明

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