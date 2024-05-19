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【定価18万】新品 COACH コーチ ボストン バッグ シグネイチャー
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￥30666税込
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商品の詳細
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【ブランド】
COACH
【素材】
本革
【カラー】
ブラック
【状態】
S（新品未使用）
【サイズ】F
・縦22cm×横46cm×高さ25cm
#COACH#コーチ#ボストンバッグ
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【ブランド】
COACH
【素材】
本革
【カラー】
ブラック
【状態】
S（新品未使用）
【サイズ】F
・縦22cm×横46cm×高さ25cm
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商品の説明
【定価18万】新品 COACH コーチ ボストン バッグ シグネイチャー | フリマアプリ ラクマ
【定価18万】新品 COACH コーチ ボストン バッグ シグネイチャー
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定価18万】新品 COACH コーチ ボストン バッグ シグネイチャー ...
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