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SIXPAD アブズベルト S/M/L
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商品の詳細
2017年購入、数度利用。
ジェルシートはつきませんので購入必須。
定価43000円で購入しました。
#SIXPAD
#アブズベルト
#ダイエット
#エクササイズ
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定価43000円で購入しました。
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商品の説明
シックスパッド アブズベルト S/M/L ＋ 高電導ジェルシート（アブズベルト）x 6個セット（15％OFF）
MTG SIXPAD Abs Belt シックスパッド アブズベルト SMLサイズ(ウエスト58cm～100cm)
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