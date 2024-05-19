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SIXPAD アブズベルト S/M/L

SIXPAD

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SIXPAD アブズベルト S/M/L
SIXPAD アブズベルト S/M/L
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商品の詳細

2017年購入、数度利用。
ジェルシートはつきませんので購入必須。

定価43000円で購入しました。

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#アブズベルト
#ダイエット
#エクササイズ



商品の説明

シックスパッド アブズベルト S/M/L ＋ 高電導ジェルシート（アブズベルト）x 6個セット（15％OFF）
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