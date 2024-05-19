nano universe / シングルライダースジャケット

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nano・universe

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商品の詳細

表記サイズ：38

総丈：約53.0cm
肩幅：約73.0cm
袖丈：約57.0cm
身幅：約45.0cm

生地：羊革

状態：若干の使用感あり

カラー...ブラウン
素材...本革
アウター形...シングル

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商品の説明

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