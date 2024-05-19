平和屋-こころ店■訪問着 群鶴 暈し染め 着丈162cm 裄丈63.5cm 正絹 逸品 B-ag3977

商品の詳細









■■■ サイズ ■■■





身丈162cm（肩から）



裄丈63.5cm



袖丈53cm 縫込み4cm



袖幅33cm



前幅23.5cm



後幅30cm







着物縫いこみ



内揚げ7cm







裄



お袖側約2cm 身頃側約1cm





■■■ 商品詳細 ■■■





【正絹】



状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。







大変上質な逸品になります。



お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？











※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、

稀に異なる場合がございます。





気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。



