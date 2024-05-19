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平和屋-こころ店■訪問着 群鶴 暈し染め 着丈162cm 裄丈63.5cm 正絹 逸品 B-ag3977
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￥1476税込
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商品の詳細
■■■ サイズ ■■■
身丈162cm（肩から）
裄丈63.5cm
袖丈53cm 縫込み4cm
袖幅33cm
前幅23.5cm
後幅30cm
着物縫いこみ
内揚げ7cm
裄
お袖側約2cm 身頃側約1cm
■■■ 商品詳細 ■■■
【正絹】
状態は特に目立ったシミ汚れなどもなく大変良い状態です。
大変上質な逸品になります。
お安く出品致しますので、是非この機会にいかがでしょうか？
※できる限り実物に近い色味での撮影を心掛けておりますが、
稀に異なる場合がございます。
気持ちの良い取引になるよう努めてまいりますので、ご理解、ご協力のほど何卒お願い致します。
商品の説明
平和屋-こころ店■訪問着 草花文 暈し染め 着丈162cm 裄丈65cm 正絹 逸品 B-ey3606 | フリマアプリ ラクマ
平和屋-こころ店□訪問着 花鳥文箱文 暈し染め 着丈162cm 裄丈65cm ...
平和屋-こころ店□訪問着 花鳥文箱文 暈し染め 着丈162cm 裄丈65cm ...
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