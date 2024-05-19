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シャネル ブローチ
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商品の詳細
CHANELのブローチになります。
銀座の路面点にて購入しました。
大きすぎずボウタイなどにも付けられます。
3.5×2.5cm
銀座の路面点にて購入しました。
大きすぎずボウタイなどにも付けられます。
3.5×2.5cm
商品の説明
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