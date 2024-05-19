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【新品未開封】Jabra Elite Active 75t Navy ネイビー
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商品の詳細
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★商品名：JabraEliteActive75t
★製品型番：100-99091000-40
（ワイヤレス充電非対応）
★カラー：Navy ネイビー
★参考定価：16,940円（税込）
★購入時期：2021年11月
★商品状態：新品未開封
【補足】
ワイヤレス充電搭載、非搭載の見分けについて
①パッケージ前面の右上『WirelessChargingEnabled』
の表記あれば搭載モデル、なければ非搭載モデル
②パッケージ底面記載の型番（ネイビーの場合）
100-9909[3]000-40搭載モデル
100-9909[1]000-40非搭載モデル
③ケース底面の雷マーク
あれば搭載モデル、なければ非搭載モデル
上記の内容が低価格帯との価格差の理由になります。
比較検討される際には十分にご確認下さい。
個人情報を切り取ったJabraストアの購入証明書コピーを
お付け致しますのでご安心ください。
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★購入時期：2021年11月
★商品状態：新品未開封
【補足】
ワイヤレス充電搭載、非搭載の見分けについて
①パッケージ前面の右上『WirelessChargingEnabled』
の表記あれば搭載モデル、なければ非搭載モデル
②パッケージ底面記載の型番（ネイビーの場合）
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商品の説明
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