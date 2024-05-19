【新品未開封】Jabra Elite Active 75t Navy ネイビー

商品の詳細

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★商品名：JabraEliteActive75t

★製品型番：100-99091000-40

（ワイヤレス充電非対応）

★カラー：Navy ネイビー

★参考定価：16,940円（税込）

★購入時期：2021年11月

★商品状態：新品未開封



【補足】

ワイヤレス充電搭載、非搭載の見分けについて

①パッケージ前面の右上『WirelessChargingEnabled』

の表記あれば搭載モデル、なければ非搭載モデル

②パッケージ底面記載の型番（ネイビーの場合）

100-9909[3]000-40搭載モデル

100-9909[1]000-40非搭載モデル

③ケース底面の雷マーク

あれば搭載モデル、なければ非搭載モデル



上記の内容が低価格帯との価格差の理由になります。

比較検討される際には十分にご確認下さい。



個人情報を切り取ったJabraストアの購入証明書コピーを

お付け致しますのでご安心ください。







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